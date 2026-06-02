معبر رفح البري يشهد مرور شاحنات المساعدات وعبور العائدين والمصابين

شهد معبر رفح البري دخول أفواج من شاحنات المساعدات باتجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء، كما تم استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين المغادرين إلى الأراضي المصرية، وجرت تحضيرات لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى القادمين للعلاج في المستشفيات المصرية، وذلك تعزيزًا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، استقبال دفعة من المغادرين إلى الأراضي المصرية، وتم إنهاء إجراءات مرورهم، فيما جرت تحضيرات لاستقبال المصابين والمرضى ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة، وعددهم 73 شخصًا، بينهم 33 مريضًا و40 مرافقًا، وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو وحتى أمس الاثنين بلغ 31 ألفًا و599 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 670 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2130 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 595 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة السابقة على توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.