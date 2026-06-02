محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب

اعتمد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لمدينة قليوب، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتنظيم النمو العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم استخدامات الأراضي ورفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق العامة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلاً عن الحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأوضح أن المخطط يسهم في معالجة العديد من التحديات العمرانية التي تواجه المدينة، من خلال وضع رؤية تخطيطية واضحة للتنمية المستقبلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي ويواكب معدلات النمو السكاني والتنموي.

ووجّه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ المخطط المعتمد على أرض الواقع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات التخطيطية المنظمة لأعمال البناء والتنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته، أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تحديث وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المحافظة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة للانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الخاصة بباقي المدن في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة القليوبية.