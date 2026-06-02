أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و366 ألفا و910 أفراد، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11969 دبابة، و24666 مركبة قتالية مدرعة، و43112 نظام مدفعية، و1821 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1400 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و323762 طائرة مسيرة، و4693 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و102138 من المركبات وخزانات الوقود، و4241 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.