محافظ الفيوم يوجه بتوفير العلاج اللازم لمسن وتيسير إجراءات علاج عدد من الحالات الإنسانية

وجّه الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بسرعة توفير العلاج اللازم لمسن من الأولى بالرعاية يعاني من آلام بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين بالمخ والقلب، كما وجه بتيسير إجراءات العلاج والفحوصات الطبية لعدد من الحالات الإنسانية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، حيث كلف فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسن، واستكمال إجراءات إجراء عملية إزالة المياه البيضاء على العين، إلى جانب فحص مريض آخر يعاني من ضعف البصر ويحتاج إلى تركيب عدسة بإحدى عينيه.

كما وجه محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتحمل تكلفة صيانة قوقعة أذن لطفلة من ذوي الهمم تعاني من ضعف السمع، وصرف مساعدة عاجلة لوالدتها، بالإضافة إلى توفير مشروع مناسب لسيدة معيلة تتلقى العلاج من نزيف بإحدى العينين، وصرف كوبونات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عدد من مطالب المواطنين، من بينها طلب إنارة الطريق الرابط بين عزبة الشيخ موسى وقرية نقاليفة بمركز سنورس، موجهاً بدراسة إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

وشدد غنيم، على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، مؤكدًا أن تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.