أنغام وعلي الحجار يقدمان واجب العزاء في «أبو عوف»

تتلقى الآن أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، العزاء وسط إجراءات أمنية مشددة، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وحضر لتقديم واجب العزاء كلًا من الفنانين أنغام، علي الحجار، وبوسي ومي نور الشريف، وخالد النبوي.

يذكر أن جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، شيعت أمس من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمجاورين بطريق صلاح سالم، وشارك بها عدد من الفنانين منهم، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي، وخالد النبوي، ويسرا اللوزي.