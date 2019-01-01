ذكرت الإدارة الإقليمية في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات التي اجتاحت إيركوتسك، غمرت 10 آلاف منزل، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 18.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة سيبيريا الواقعة شرقي البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة، في فيضان مياه الأنهار، ما أدى إلى وقوع فيضانات عنيفة.

وأشار حاكم المنطقة، سيرجي ليفتشينكو، إلى ارتفاع حصيلة القتلى، في بيان له، نقلاً عن وزارة الحالات الطارئة.

ومازال هناك أكثر من عشرة مفقودين حتى مساء الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "تاس" عن وزارة الحالات الطارئة القول: "تم العثور على أربعة أحياء من بين 17 شخصا كانوا قد فقدوا في الفيضانات."

وقالت الإدارة الإقليمية في بيان لها إن المياه غمرت نحو 100 من المجتمعات السكانية.

وقد تم إجلاء آلاف السكان. كما تم نقل نحو 200 شخص إلى المستشفى.