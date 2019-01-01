استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولى السعودي بعد الهجوم الحوثى الارهابي الذى تعرض له المطار فجر اليوم الثلاثاء وأسفر عن إصابة 9 مدنيين، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً.

وذكرقناة "العربية" اليوم أن الرحلات تسير بشكل اعتيادي، وأن المطار يعمل بكامل طاقته التشغيلية كالمعتاد.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أكد أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) مما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب بطريقة ممنهجة.

وأكد المتحدث الرسمي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعها، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان هجوم إرهابي آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية، في الـ 23 يونيو الماضي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.