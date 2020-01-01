فنزويلا تجري انتخابات برلمانية في 6 ديسمبر

(د ب أ)

أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا الأربعاء أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في السادس من كانون أول/ديسمبر.

وقالت إنديرا ألفونزو، رئيسة المجلس، في بيان متلفز إن المجلس "وافق بالإجماع على الدعوة للانتخابات وعلى الموعد الانتخابي".

وكان المجلس قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيعزز عدد المقاعد المتاحة في الجمعية الوطنية من 167 مقعدا إلى 277 مقعدا، في برلمان 2021 – 2026.

وانتقد زعيم المعارضة خوان جوايدو التصويت المقبل واعتبره "مسرحية هزلية".

وقال جوايدو في تغريدة عبر تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "نحن الفنزويليون لا نعترف بمسرحية هزلية ، كما فعلنا في (أيار) مايو 2018. إن حق التصويت هو معركتنا. لقد اخترنا أن نعيش بكرامة وديمقراطية وليس بأسلوب الفرض".

وفاز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في انتخابات أيار/مايو 2018 التي قاطعها معظم أطياف المعارضة