ضبط عاطل حاول حرق جاره بأسطوانة بوتاجاز فى حلوان

ضبطت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض على شخصين فى حلوان، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على شراء المخدرات، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، بنشوب مشاجرة بين شخصين ومحاولة أحدهما حرق الآخر بأسطوانة بوتاجاز بسبب الخلاف على شراء سيجارة حشيش.

وأشارت التحريات إلى أن "رمضان.أ" 35 عاما، عاطل، ادعى على جاره "العربى.م" 30 عاما، بأنه تاجر يبيع المواد المخدرة وهو الأمر الذى قابله بالرفض، فنشبت بينهما مشاجرة تهجم عليه "العربى.م" بصحبه أقاربه للانتقام منه بسبب تعمده تلويث سمعته، فقرر "رمضان.أ" إشعال النيران فى أسطوانة من أعلى سطح العقار للدفاع عن نفسه، وأمر مدير الأمن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.