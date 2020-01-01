أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة بلغ خلال أمايو الماضي 8ر7 في المئة مقابل 6ر6 في المئة خلال أبريل الماضي. كان معدل البطالة في مارس الماضي 2ر8 في المئة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال مايو الماضي إلى 7ر7 في المئة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الباحثين عن وظيفة في إيطاليا خلال مايو الماضي بمقدار 307 آلاف شخص إلى 93ر1 مليون شخص، مقابل 62ر1 مليون شخص في الشهر السابق.

وتراجع معدل التشغيل في إيطاليا إلى 6ر57 في المئة خلال مايو الماضي، مقابل 9ر57 في المئة خلال الشهر السابق.

وتراجع عدد العاملين في إيطاليا خلال مايو الماضي بمقدار 84 ألف عامل مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 5ر23 في المئة مقابل 5ر21 في المئة خلال أبريل الماضي.