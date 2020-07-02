مصدر بـ«الجيزة»: لا توجد إصابات جراء انهيار أجزاء عقار مخالف فى أوسيم على حفار الإزالة

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إنه لا يوجد أية إصابات بين العمال أو موظفي مركز ومدينة أوسيم خلال تنفيذ إزالة عقار مخالف فى منطقة بشتيل، منذ يومين.

وأضاف المصدر أن سائق الحفار الذي سقط عليه أجزاء من عقار مخالف بمنطقة بشتيل، لم تحدث له أي إصابات وصحته جيدة.

وأضاف المصدر أنه أثناء تنفيذ إزالة العقار المخالف المكون من 5 طوابق، انهار العقار وسقطت أجزاء على الحفار، مشيرا إلى أن السائق نفذ عدة إزالات بعد الواقعة مباشرة.

وأوضح المصدر أن المحافظة تنفذ أعمال الإزالة بالمعدات الثقيلة لسرعة تنفيذ المخالفات، وأنها تلجأ إلى الإزالات بواسطة الأفراد فى حالة وجود عقارات مجاورة للعقار المخالف.