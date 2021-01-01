إخماد أكثر من 50 حريق غابات في روسيا

أعلنت دائرة حماية الغابات الجوية اليوم السبت، إخماد أكثر من 50 حريق غابات في 20 منطقة روسية ليلة أمس.



وذكرت الدائرة في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أطفأت خدمات الغابات والمتطوعون 53 حريقًا في الغابات أضرمت في 1230 هكتارًا في 20 منطقة روسية في اليوم الماضي. وتم إخماد حرائق الغابات في أرخانجيلسك وفولوجدا ولينينجراد ومورمانسك وفلاديمير وإيفانوفو وكالوجا وموسكو وروستوف وكورجان وإيركوتسك وماجادان وكراسنويارسك وألتاي وترانس بايكال وكاريليا وتوفا وخاكاسيا وبورياتيا وساخا".



وأضاف البيان أنه شارك في جهود مكافحة الحرائق ما يقرب من 3000 فرد وأكثر من 400 قطعة من المعدات.