إيران: مقتل 5 أشخاص وإصابة 84 آخرين جراء 3 زلزال جنوبي البلاد

ذكرت سلطات الطوارئ الإيرانية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 84 آخرين بعدما ضرب زلزال قوي مناطق بمحافظة هرمزجان الواقعة جنوبي البلاد فجر اليوم.

وفي وقت سابق، قال محافظ هرمزجان الإيرانية مهدي دوستي في تصريح صحفي صباح اليوم إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 على مقياس ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير"، وذلك قبل أن يرتفع عدد القتلى.

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشارت وكالة إرنا إلى ثلاثة زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 على مقياس ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان فجر اليوم السبت.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.