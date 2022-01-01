سارا دابريتز: قادرون على التتويج بلقب يورو السيدات

أكدت سارا دابريتز لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الألماني لكرة القدم أن المنتخب الألماني الحالي يحظى بتشكيلة رائعة تجمع بين الخبرة والشباب ما يجعل لديه فرصة للمنافسة على لقب بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) للسيدات، والتي تنطلق فعالياتها بعد أيام قليلة.

وأشارت دابريتز /27 عاما/ : "العديد من المنتخبات لديها القدرة للمنافسة على اللقب في هذه البطولة. لدينا هذا الحلم أيضا بالطبع. وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيقه".

ويستهل المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات مسيرته في يورو 2022 بمواجهة المنتخب الدنماركي يوم الجمعة المقبل.

وتمثل دابريتز أحد العناصر الأساسية المهمة في المنتخب الألماني بفضل خبرتها، التي اكتسبتها من الاحتراف الخارجي، والتي ينتظر أن تساهم بقدر هائل في أداء الفريق ونتائجه بالبطولة الأوروبية في إنجلترا خلال الفترة من 6 إلى 31 يوليو الحالي.

وبعد المشاركة مع المنتخب الألماني في هذه البطولة، ستبدأ دابريتز مسيرتها مع فريقها الجديد ليون الفرنسي الذي انتقلت إليه مؤخرا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشارت دابريتز إلى أنها خلال مسيرتها مع سان جيرمان لم تسنح لها الفرصة للقاء شخصيا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي نجمي فريق الرجال في سان جيرمان.

وأشارت إلى أنها ستفتقد الآن بالطبع تواجدها في نفس النادي مع هذين اللاعبين البارزين، ولكن الأهم بالنسبة لها هو الاستعداد للمشاركة مع ليون في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعول مارتينا فوس تيكلنبرج مدربة المنتخب الألماني كثيرا على خبرة دابريتز خاصة مع غياب اللاعبتين المحترفتين ميلاني ليوبولز لاعبة تشيلسي الإنجليزي (بسبب الحمل) وجينيفر ماروزان لاعبة ليون الفرنسي (بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي) عن صفوف المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية.

ومع غياب ليوبولز وماروزان، ستكون دابريتز هي الوحيدة من لاعبات المنتخب الألماني بالبطولة التي تنشط خارج ألمانيا وهو ما ينطبق فقط على زميلتها حارسة المرمى آن كاترين بيرجر (تشيلسي الإنجليزي) .