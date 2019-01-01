عودة مسيرة فخر المثليين إلى لندن بعد توقف 3 سنوات

تعود مسيرة فخر المثليين إلى شوارع لندن اليوم السبت، بعد توقفها خلال جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في مسيرات بأنحاء المدينة للاحتفال بمرور خمسين عاما على انطلاق الحركة، التي بدأت كاحتجاج في الأساس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت المملكة المتحدة تغييرات واسعة منذ المسيرة الأخيرة في عام 2019. وساهمت موجة من جرائم الكراهية في تغيير صورتها كملاذ للتسامح والمساواة، ورفضت حكومة المحافظين تعديل قانون الاعتراف بالنوع الجنسي، وأثار الحظر الكامل على عمليات التحول الجنسي نقاشا حادا.

كما أن البلاد ليست حتى مدرجة حاليا ضمن أكثر عشر دول صديقة لمجتمع الميم (السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا)، بحسب أحد التصنيفات، بعدما كانت تتصدر القائمة قبل نحو عقد.