الجزائر: مشاورات بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة

- حسام زكي: اجتماع وزراء الخارجية العرب ببيروت بحث ملف الأمن الغذائي.. وهناك تباين فى الأراء حول سوريا

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر المقررة في أكتوبر المقبل، جاء ذلك على هامش مشاركته أمس، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت.

وقال لعمامرة في تصريحات للصحفيين بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "نحن في مشاورات مع الأطراف العربية كافة، وفي ما يتعلق بموقف الجزائر، فنحن كبلد عربي موقفنا معروف منذ زمن بأننا لم نساند تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، ولا تعليق مشاركتها في الجامعة لأن سوريا عضو مؤسس للجامعة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف: "أما موقفنا كبلد مضيف، فهذا مرتبط بطبيعة الحال بمشاورات، لأن الهدف هو التوافق في كل القرارات، كبيرة أو صغيرة، لكن سوريا هي بالتأكيد في قلب اهتماماتنا"، ذاكرا أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سوف يزور الجزائر وسنتناول هذه النقطة بالتحليل بكل روح المسؤولية".

وأكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري ببيروت، الدعم والتضامن مع لبنان والقضية الفلسطينية.

وترأس الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

من جهته، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ناقش اليوم العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، موضحا أن هناك خطة تعدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضها على الدول الأعضاء في سبتمبر المقبل.

وأضاف زكى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع تناول أيضا التحضير للقمة العربية المقرر انعقادها خلال العام الجاري بالجزائر، مشيرا إلى أن المناقشات تطرقت لمسألة مشاركة سوريا في القمة حيث تباينت الآراء بهذا الشأن.

وأكد أن النقاش تناول أيضا ما وصفه بـ"الوضع الكارثي للمجاعة في الصومال" ، موضحا أن الأوضاع صعبة وخصوصا في ظل الجفاف الذي أدى لمشاكل كبيرة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن القضية الفلسطينية وتطوراتها، كما تطرق إلى الأوضاع في لبنان، مؤكدا أن هناك تضامن مع لبنان ودعمه دون طرح قضايا فرعية.