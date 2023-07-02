اتهام خمسة نشطاء لتعطيلهم مسيرة للمثليين في لندن

تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بعد أن قام محتجو حركة "جاست ستوب أويل" أو "فقط توقفوا عن النفط"، وهي حركة بيئية تنشط في المملكة المتحدة، بتعطيل "مسيرة الفخر" للمثليين في لندن.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد، إنه تم اتهام الأشخاص الخمسة بموجب قانون النظام العام، بارتكاب سلوك من المحتمل أن يسبب مضايقات أو ذعرا أو ضيقا، وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين المثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأشارت إلى إطلاق سراح رجلين آخرين بكفالة على ذمة المزيد من التحقيقات.

وألقي القبض على الأشخاص السبعة في حوالي الساعة 01:25 مساء السبت، بعد أن قام نشطاء الحركة بتعطيل "مسيرة الفخر" في لندن في داون ستريت، بيكاديللي، بسبب أن المسيرة تقبل أموال الرعاية من "الصناعات عالية التلوث".