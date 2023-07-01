رئيس البرلمان الألماني السابق: فرنسا هي الشريك الأكثر قربا لبلادنا

بعد تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لألمانيا، أكد الرئيس السابق للبرلمان الألماني "بوندستاج" أهمية العلاقات الألمانية-الفرنسية.

وقال فولفجانج شويبله لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "ألمانيا وفرنسا هما الشركاء الأكثر قربا بأوروبا، ولديهما مسؤولية مشتركة خاصة. يقوم كلا البلدين بدور ريادي في السياسة الأمنية وسياسة الدفاع".

وأكد شويبله أن العلاقات بين البلدين وثيقة للغاية على كافة المستويات لدرجة أن عدم إتمام الزيارة الرسمية لماكرون حاليا لا يمثل مأساة.

وكان مكتب الرئيس الألماني أعلن أمس السبت أن الرئيس الفرنسي أرجأ زيارة كانت مقررة لألمانيا بسبب أعمال شغب في بلاده أعقبت مقتل شاب في باريس الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: "إنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في أقرب وقت ممكن".

وبموجب الخطة الأساسية، كان من المقرر أن يسافر ماكرون إلى ألمانيا اليوم الأحد مع زوجته بريجيت في زيارة تمتد ثلاثة أيام. وكان من المقرر أن تتضمن الزيارة محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس ويناقش العلاقات الفرنسية- الألمانية.

وأجرى ماكرون محادثة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بعد ظهر أمس ليخبره بالوضع في فرنسا. وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون طلب إرجاء الزيارة.