بوتين يجتمع مع أدروغان وشي جين بينج في كازاخستان

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، غدا الأربعاء، في كازاخستان قبل القمة الرابعة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون فى العاصمة أستانا ، حسبما أفاد الكرملين.

وتم التخطيط من قبل لمحادثات بين الرئيسين فى تركيا . ومن المقرر أن يلتقي بوتين بعد غد الخميس بنظيره الصيني شي جين بينج في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا.

ومن المقرر أيضا أن يتشاور بوتين مع رؤساء أذربيجان وكازاخستان وبيلاروس. كما تم وضع جدول لمزيد من المحادثات مع رئيس وزراء باكستان ونائب الرئيس الإيراني.

وتتولى كازاخستان حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون. وتحظى تسع دول بالعضوية الكاملة بالمجموعة التي تم تأسيسها في 2001 لمكافحة الإرهاب، هي الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتحظى ثلاث دول هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا بوضع مراقب في المجموعة.

ومن غير المحتمل أن يسمع بوتين الكثير من الانتقادات من المجموعة الصديقة لروسيا بسبب حربه ضد أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي من غير المتوقع أن يحضر القمة، لكنه يعتزم زيارة روسيا بعدها.