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اقتنص منتخب البرتغال بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من يورو 2024 بعد تغلبه على منتخب سلوفينيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

اتسمت المباراة طوال الـ90 دقيقة بالندية من جانب كلا الفريقين وغياب الفرص التهديفية الخطرة، وسط تماسك دفاعي من جانب سلوفينيا الذي صمد أمام المنتخب البرتغالي طوال الوقت الأصلي.

وأهدر المنتخب البرتغالي فرصة هدف محقق عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله جوتا وضعته وجها لوجه أمام أوبلاك لكن حارس سلوفينيا نجح في التصدي للكرة ببراعة لتضيع فرصة هدف محقق للمنتخب البرتغالي.

وشهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع إضاعة منتخب سلوفينيا فرصة هدف محقق لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتتجه المباراة إلى الأشوط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي الأول أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء تصدى لها أوبلاك ببراعة، ليدخل بعدها رونالدو في نوبة بكاء شديدة، ويستمر التعادل السلبي سيد الموقف في الوقتين الإضافيين وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح تألق حارس مرمى منتخب البرتغال بتصديه لـ 3 ركلات ترجيح، ليقود البرتغال للتأهل لربع نهائي يورو 2024 بنتيجة 3-0، واعتذار رونالدو عن إهداره ركلة الجزاء لجماهير البرتغال بعدما نجح في تسجيل الركلة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من المباراة ضد فرنسا في دور ربع النهائي بعد فوز الأخير على بلجيكا.