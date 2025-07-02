 المصري يعلن ضم عمر الساعي من الأهلي

أعلن نادي المصري ، اليوم الأربعاء، التعاقد مع عمر الساعي لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي المصري البورسعيدي فيديو عبر "فيس بوك" ظهر فيه عمر الساعي بقميص الفريق البورسعيدي وعلقت عليها: نسر جديد يستعد للسيطرة.

وشارك عمر الساعي مع النادي الأهلي في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، ونجح في صناعة هدف، ولم يعتمد عليه مارسيل كولر طوال فترة تواجده مع الفريق، وكذلك الإسباني خوسيه ريبيرو بعد توليه المسؤولية الفنية للأهلي.