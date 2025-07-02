زار وزيرا البترول والعمل، مصابي حادث الحفار الغارق بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، في أحد المستشفيات الخاصة.

وفي نفس السياق، استقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 4 جثامين من ضحايا غرق حفار بترول "إيد مارين 12" بمنطقة جبل الزيت، وتم إيداع الجثامين مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف الجهات التحقيق، فيما تواصل فرق البحث جهودها للعثور على 4 أفراد من طاقم الحفار مازالوا مفقودين حتى الآن.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، قد تلقى إغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة بحرية لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب.

وعلى الفور تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة، التي أصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر، ما ساهم في إنقاذ معظم طاقم الحفار.

وكانت محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت عدد من كانوا على متن الحفار 30 شخصا، جرى إنقاذ 22 منهم، وانتشال 4 جثامين، ويتبقى 4 آخرين مفقودين يجري البحث عنهم، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.