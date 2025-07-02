محضر جنحة ضد محطة وقود بالعريش في حملة رقابية لضبط السوق

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واصلت مديرية التموين بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، حملاتها التموينية المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

ونفذت لجنة مشتركة من مديرية التموين وقسم مباحث التموين حملة تفتيشية على محطات الوقود بمدينة العريش، أسفرت عن تحرير محضر جنحة ضد إحدى المحطات لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة من المديرية.

وشددت اللجنة على أصحاب المحطات بضرورة الالتزام بتوفير المنتجات البترولية في جميع المحطات على مستوى المحافظة، فيما أكدت مديرية التموين استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام توافر الوقود وتقديم الخدمات للمواطنين دون معوقات.