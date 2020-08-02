الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدي الـ 71

حرص النادي الاهلي اليوم الأحد، على الاحتفال بعيد ميلاد حسن حمدي، أحد أفضل من تولوا رئاسة النادي، على مر التاريخ، وذلك بما حققه من إنجازات وبطولات كثيرة للعديد من الفرق المختلفة بالقلعة الحمراء.

وقدمت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التهنئة لحسن حمدي الذي يعتبر أحد أساطير النادي الذين دافعوا عن شعار الأهلي في كل وقت.

وكان حسن حمدي قد غادر منصب رئاسة الأهلي وجاء من بعده محمود طاهر ومن ثم تولى محمود الخطيب رئاسة النادي منذ يوم 1 ديسمبر عام 2017.

ويعد حسن حمدي، واحدا من أنجح الأشخاص الذين جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي طوال الفترة من 2002 وحتى 2014، حيث قاد المارد الأحمر لتحقيق عدد كبير من البطولات القارية والمحلية والأرقام القياسية التي يصعب تكرارها.

حسن حمدي، أو كما يلقبه عشاقه "وزير الدفاع"، تم تكريمه مؤخرا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنحه وسام الاستحقاق الذهبي كأفضل رئيس ناد في القارة السمراء.