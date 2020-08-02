محافظ أسيوط: رصف شارع ضمن خطة رفع كفاءة الطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن عمليات رصف الشوارع في مدن ومراكز المحافظة مستمرة، بالإضافة إلى عمليات رد الشئ لأصله، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

ولفت إلى رصف وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة شارع بين الجناين بحي غرب مدينة أسيوط والمدخل الجنوبي للمدينة بنطاق حي شرق، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية بالمحافظة لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية بالمحافظة.

وأوضح أنه جارٍ دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الخدمية المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق والمشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأكدت أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت.

من جانبه، قال محمد بشير رئيس حي غرب، إنه بناء على تكليفات محافظ أسيوط الذي شدد على تنفيذ الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين تم التنسيق مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس أسامة أحمد مدير المشروع، وتم رصف شارع بين الجناين بالمحطة بعد الانتهاء من توسعته لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

فيما أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، أنه تم رصف المدخل الجنوبي للمدينة بجوار ميدان أم البطل بمنطقة نزلة عبد اللاه، لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للحي تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتحسين حالة الشوارع وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.