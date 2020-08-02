 مقتل شخص على يد شقيقه بسبب الميراث في السنطة - بوابة الشروق
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مقتل شخص على يد شقيقه بسبب الميراث في السنطة

علاء شبل:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:57 م

شهدت قرية شندلات التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، جريمة قتل شخص على يد شقيقه؛ بسبب الخلاف على ميراث والدهما.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبعد المعاينة تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ على القاتل داخل المستشفى بعد إصابته.

أسفرت التحريات عن أن المتهم "عبدالسلام ن."، أقدم على ذبح شقيقه "أشرف ن." بسبب إلقاء القتيل زوجة القاتل من أعلى سطوح منزلهم؛ ما أصابها بجروح متعددة بسبب خلافهم على الميراث مستخدما سكينا، فيما أصيب القاتل أيضا وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لإصابات أثناء مشاجرته مع شقيقه.

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