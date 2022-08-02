نانسي بيلوسي عن قتل أيمن الظواهري: حقننا العدالة لهذا الإرهابي

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا بشأن مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري.

وقالت بيلوسي: "أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري.. قيادي بارز في القاعدة وعدو لأمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر..يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة لهذا الإرهابي الحقير"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت : "في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في كابل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الظواهري (71 عاما)، "أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، وأشرف إلى جانب مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، على هجمات 11 سبتمبر 2001".