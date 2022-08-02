الجيش الإسرائيلي يقرر إغلاق مناطق متاخمة لغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إغلاق مناطق متاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أن الجيش شن الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وتقرر بعد ذلك، وبناء على تقييم الوضع و"نشاطات إرهابية مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي"، إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة.

وأوضح أن هذا يأتي "خشية الاستهداف المباشر ولمنع استهداف المدنيين".

وكتب :"سيتم إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين أشكلون وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال. كما سيتم إغلاق كافة المحاور الزراعية غرب طريق رقم 232 وبعض الطرقات المؤدية اليها. وسيمنع دخول بعض التلال في المنطقة".

وكان فلسطيني قتل وأصيب آخرون مساء الاثنين في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فإن قوات من الجيش اقتحمت منزل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت مروحيات إسرائيلية تحلق في أجواء المخيم. وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد أن نشطاء يتبعون لها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية في مخيم جنين.