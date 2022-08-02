علق رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، على فوز الأبيض أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرا، على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال، في تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة: «نادي الزمالك يقدم روح قتالية داخل الملعب، ويحقق انتصارات كبيرة، كل ذلك بسبب وجود مرتضى منصور رئيسا للنادي، مرتضى في بينه وبين ربنا عمار كبير عشان كده كل مرة الزمالك بيكسب الرهان ويحقق الألقاب رغم كل الظروف الصعبة».

وأضاف: «لو الزمالك استمر بالروح دي هيقدر يفوز بأكبر عدد من البطولات المحلية والإفريقية في السنوات القادمة».

وواصل: «رغم خسارة فريق بيراميدز من الزمالك في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز إلا أن تاكيس جونياس مدرب السماوي، يعد الأفضل من وجهة نظري ويقدم نتائج جيدة مع الفريق السماوي في الفترة الأخيرة».

وأوضح: «تاكيس جونياس يقدم نتائج جيدة مع بيراميدز على الرغم من توليه المهمة الفنية للفريق في مرحلة متأخرة عقب تغيير أكثر من مدرب».

واسترسل: «شيكابالا لاعب ممتع جدا، ويقود الزمالك داخل وخارج الملعب، وسجل هدفا رائعا أمام بيراميدز، وأتمنى أن يستمر مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة، وسيد نيمار مشروع لاعب كبير لكن بشرط الحفاظ على مستواه مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة، وثقة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ساعدته على التألق مع الزمالك، لذلك أتمنى أن يبتعد عن الغرور، وألا يقول إنه قدم الكثير مع الفريق».

وأتم: «على الرغم من فوز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة، إلا أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز مازالت مستمرة، وفي رأيي أن الدوري مازال في الملعب».

ونجح الزمالك في الانفراد بالصدارة برصيد 66 نقطة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة.