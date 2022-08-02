علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان اليوم الثلاثاء، قائلًا إن «الولايات المتحدة تصب الزيت على النار».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة - مهما كان لديها من قدرات أو قوة – لن تستطيع وضع الصين في زاوية، أو جعلها تنشغل بقضاياها الإقليمية وقضية مهمة مثل تايوان.

ونوه إلى أن «خطوة الولايات المتحدة التي تتسم بالتسرع والرعونة، تزيد من عملية التقارب بين الصين وروسيا، وقد تنتج عنها جبهة شرقية ضد واشنطن أكبر من المحتمل»، مرجحًا «استخدام القوة العسكرية ردا على الزيارة».

وأرجع مدير المركز المصري للفكر، استخدام القوة العسكرية، إلى الحديث الصيني المتنامي طوال الأسبوع الماضي حول الأمر، وإعلان وزارة الدفاع الصينية مساء اليوم، عن إجراء مناورة بحيرة على الأربع اتجاهات من جزيرة تايوان، بعد ساعات من مغادرة بيلوسي الأراضي التايوانية.

وتابع: «التصعيد والنبرة العسكرية التي استخدمتها الصين من بداية الأزمة لا يجعلها تعود للخلف، التعبير الذي تستخدمه يشمل ملمحًا عسكريا بشكل أو بآخر في اتجاه تايوان وليس الولايات المتحدة الأمريكية».

وأعرب عن عدم اقتناعه على المستوى الشخصي أو التحليلي، برفض البيت الأبيض للزيارة وتحفظ من وزارة الدفاع الأمريكية عليها، والإصرار على تنفيذها رغمًا عن تلك المؤسستين، لافتًا إلى أن «المعادلة لا تستقيم مع تلك الحالة».

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في مطار سونج شان في عاصمة تايوان (تايبيه).

وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت جرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».