ما أقصى درجات حرارة يمكن أن يتحملها الجسم؟

نتوقف بشكل مؤقت عندما تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية لأخذ بعض القياسات. الجو حار في الغرفة، ولكنه ليس مزعجا –أجلس مرتاحا في مقعدي، ولكنني لن أرغب في أن أعمل أو أمارس تمرينات رياضية في جو كهذا.

بعض التغييرات باتت بالفعل واضحة في جسمي. فبشرتي تبدو أكثر احمرارا، وكذلك الحال بالنسبة للبروفيسور بايلي الحبيس معي في الغرفة - هذا لأن الأوعية الدموية بالقرب من سطح جلدي أخذت تتوسع لتسهيل فقدان الدم الدافئ في الهواء.

كما أنني أتعرق – ليس إلى حد التصبب – ولكن العرق يجعل جلدي يلمع بكل تأكيد، وبينما يتبخر العرق، يؤدي إلى ترطيبي.

تُرفع درجة الحرارة بعد ذلك إلى 40.3 درجة مئوية، وعندها أشعر بأن الحر يطرق جسمي بمطرقة.

يقول البروفيسور بايلي: "التغير ليس منتظما، بل متسارعا. إضافة خمس درجات مئوية قد لا يبدو شيئا كبيرا، ولكنه يشكل تحديا أكبر بكثير على الوظائف الفسيولوجية".

سعيد لأننا لن نرفع درجة الحرارة إلى أعلى من ذلك. عندما أمسح حاجبي بيدي، أجده مبللا. حان الوقت لتكرار الاختبارات.

عندما ألقي بملابسي المبتلة بالعرق على الأرض وأجفف جسمي بمنشفة، ثم أقف على الميزان، أشعر بالصدمة عندما أكتشف أنني فقدت ثلث لتر من الماء من جسمي خلال التجربة.

تكلفة توسيع كل تلك الأوعية الدموية القريبة من جلدي لتخفيض الحرارة واضحة هي الأخرى. فمعدل ضربات قلبي ارتفع بشكل كبير، وعند درجة حرارة 40 درجة مئوية، صار قلبي يضخ لترا إضافيا من الدم كل دقيقة في مختلف أنحاء جسمي، مقارنة بالكمية التي كان يضخها عند درجة حرارة 21 مئوية.

الإجهاد الإضافي الذي يتعرض له القلب هو السبب في زيادة الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وبينما يتجه الدم صوب جلدي، يكون الدماغ هو الخاسر، إذ ينخفض سريان الدم إليه ومن ثم تضعف الذاكرة القريبة.

لكن جسمي حقق هدفه الأساسي – الإبقاء على درجة الحرارة الداخلية عند مستوى 37 درجة مئوية.

يقول البروفيسور بايلي: "جسمك يعمل بشكل جيد للغاية كي يحاول الدفاع عن درجة حرارته الداخلية، لكن بالطبع، الأرقام تشير إلى أنه لم يكن بنفس القوة عند درجة حرارة 40 مئوية مقارنة بما كان عليه عند درجة 21، وذلك في أقل من ساعة".

عامل الرطوبة

خلال تجربتي، درجة الحرارة فقط هي التي تغيرت، لكن العامل الآخر المهم الذي يجب أخذه في الحسبان هو كمية بخار الماء في الهواء – أو الرطوبة.

إذا سبق وشعرت بالضيق وعدم الارتياح في ليلة من ليالي الصيف، يمكنك أن تلقي باللوم على الرطوبة لأنها تضعف من قدرة الجسم على أن يرطب نفسه.

التعرق وحده ليس كافيا – عندما يتبخر العرق في الهواء، هذا هو ما يجعلنا نشعر بالتأثير الملطف.

وعندما تكون هناك بالفعل مستويات مرتفعة من المياه في الهواء، يكون من الأصعب على العرق أن يتبخر.

ثبّت بايلي درجة الرطوبة عند معدل 50 في المئة (وهو معدل ليس غريبا على المملكة المتحدة)، ولكن فريقا من الباحثين بجامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة أجرى تجارب على بالغين شباب أصحاء في ظروف مختلفة من الحرارة والرطوبة. كان الفريق يحاول التوصل إلى النقطة التي تبدأ عندها درجة حرارة الجسم الداخلية في الارتفاع بمعدل سريع.

تقول الباحثة ريتشل كوتل: "عندها يصبح الوضع خطرا. فدرجة حرارة الجسم الداخلية تبدأ في الارتفاع، وهو ما قد يؤدي إلى القصور العضوي".