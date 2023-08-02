اعتقال 5 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية في الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن مفارز مشتركة للجيش، اعتقلت خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى الأول أغسطس الحالي.

وأظهرت حصيلة لوحدات الجيش خلال الفترة المذكورة، اعتقال 180 مهربا، و36 تاجر مخدرات، وإحباط إدخال 174 كيلوجراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. إلى جانب ضبط 8ر35 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة في رافعة داخل سفينة تجارية ترفع علم مالطا بميناء الجزائر العاصمة. كما جرى ضبط أكثر من 271 ألف قرص هلوسة.

وأحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 270 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 237 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.