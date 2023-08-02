جدل في تونس إثر إصدار بطاقة إيداع الشاعر سامي الذيبي السجن بسبب تدوينة على فيسبوك

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي، سامي الذيبي.

وتقدمت وزارة الثقافة بشكاية جزائية ضد الذيبي على خلفية تدوينة "فيسبوكية" نشرها على صفحته الرسمية، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك"

وتقرر الاحتفاظ بالمعني إثر سماعه الجمعة الماضي من طرف أعوان الفرقة الأولى بالإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس.

وأحيل الذيبي على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي الصيفي لمحاكمته من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.

وأثار صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاعر التونسي سامي الذيبي على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة الثقافة في حقه من أجل تدوينة على "فيسبوك"، جدلا في تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تدوينة على "فيسبوك" إن "وزيرة شؤون ثقافة السجون والقضايا الكيدية ومجالس التأديب التي أنهت المسألة الثقافية في المحاكم والتي في عصرها انحدرت الثقافة إلى الأسفل الشاهق، تقدم شكاية ضد الدكتور والشاعر والنقابي سامي الذيبي أحد إطارات وزارتها من أجل تدوينة فيسبوكية فيعرض أمام المحكمة في حالة تقديم ثم يتم إيداعه السجن".

وأضاف الطاهري: "هذه واحدة من الوزراء الذين لا شغل لهم ولا مشغل إلا فبركة القضايا ضد منظوريهم وخاصة إذا كانوا نقابيين"، حسب تعبيره.