مسؤول: واشنطن كانت تسعى في الأصل إلى إدراج نافالني في صفقة تبادل الأسرى

سعت الولايات المتحدة في الأصل إلى تأمين الإفراج عن معارض الكرملين أليكسي نافالني في المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى واسعة النطاق مع روسيا، وفقا لما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس.

وقال سوليفان:"كنا نعمل مع شركائنا على صفقة كانت ستشمل أليكسي نافالني، وللأسف، توفي".

وكان سوليفان قد قال ، في يوم وفاة نافالني في فبراير الماضي، إنه تحدث مع والدي مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، الذي تم الإفراج عنه كجزء من اتفاق تبادل أسرى واسع النطاق تم الإعلان عنه يوم الخميس.

وأضاف سوليفان:"أخبرتهم أن الرئيس مصمم على إتمام هذا الأمر حتى في ظل تلك الأخبار المأساوية وأننا سنعمل ليل نهار للوصول إلى هذا اليوم".

وتوفي نافالني، الذي كان يعتبر أشد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 فبراير الماضي في مستعمرة عقابية في سيبيريا في ظروف لم تتضح حتى الآن.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحدثت إلى أرملة نافالني، يوليا نافالني، بعد عملية تبادل الأسرى.

وقامت روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية بتبادل ما مجموعه 26 أسيرا في مطار أنقرة في عملية غير مسبوقة بمشاركة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية.

ومن بين الذين تم الإفراج عنهم كانت هناك شخصيات معارضة ونقاد لبوتين.

وبالمقابل، أطلقت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة أسرى روس يشتبه في أنهم جواسيس بالإضافة إلى رجل كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ألمانيا بعد أن قتل رجلا شيشانيا منفيا في وضح النهار في برلين عام 2019.