قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، ليس مفيدا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات بايدن في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند، حيث هبطت طائرة تحمل سجناء أفرجت عنهم روسيا خلال وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة رويترز.

وأعرب بايدن عن"قلقه الشديد" إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وحض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن للصحفيين عند سؤاله عما إذا كان اغتيال هنية أضاع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، "هذا (الاغتيال) لا يساعد".

وتابع أنه أجرى محادثة مباشرة مع نتنياهو خلال وقت سابق من مساء الخميس.

وكان بايدن ناقش في الاتصال هاتفي الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "الدرونز"، بما يشمل "عمليات انتشار عسكرية أمريكية دفاعية جديدة".

وأثار الاغتيال تهديدات بالثأر من إسرائيل ومخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. واتهمت إيران وحماس إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية لكن تل أبيب لم تنكر أو تؤكد دورها في الاغتيال.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" توصلت في تحقيق لها إلى أن هنية اغتيل بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران، حيث كان يقيم وليس بصاروخ، وفقا لسبعة مسئولين من الشرق الأوسط، بينهم إيرانيان، ومسئول أمريكي، تحدثوا للصحيفة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمشاركة تفاصيل حساسة.

وكان هنية موجودا في العاصمة الإيرانية لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، حيث قال المسئولون الخمسة إن القنبلة فُجِّرت عن بعد بمجرد التأكد من وجود هنية داخل غرفته في دار الضيافة. كما أدى الانفجار إلى استشهاد حارسه الشخصي.

وكان المتحدث باسم حماس ونائب رئيسها، خليل الحية، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة الإيرانية إن هنية أصيب مباشرة بـ"صاروخ في الغرفة التي كان يقيم فيها".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا) أن "قذيفة موجهة جوا" استهدفت المبنى في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لإيران، حيث كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران.