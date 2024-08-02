شرطة أستراليا تضبط 900 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة

ذكرت شرطة استراليا، اليوم الجمعة، أنها ضبطت كمية من الميثامفيتامين تقدر قيمتها بملايين الدولارات، تم تهريبها إلى سيدني من الولايات المتحدة، كانت مخبأة داخل آلات صناعية.

وألقت الشرطة القبض على رجل - 31 عاما، بسبب ما يزعم من تورطه في المؤامرة لاستيراد 896 كيلوجراما من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم "ميث" أو "آيس" إلى استراليا. وتقدر قيمة المخدرات أيضا في السوق بنحو 828 مليون دولار استرالي(538 مليون دولار أمريكي)، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وذكرت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان أن رجال شرطة قوة الحدود الاسترالية، عثروا على المخدرات في حاوية شحن، تحمل جهازين منفصلين للتحكم الرقمي بالكمبيوتر، في ميناء بوتاني في سيدني، في أواخر يوليو الماضي، بعد تلقي معلومات.

وتم توجيه اتهامات للرجل ، بمحاولة حيازة كمية تجارية من مخدر، يخضع للرقابة الحدودية، تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن مدى الحياة.

وطبقا لتقرير صادر عن لجنة الاستخبارات الجنائية الاسترالية، تم نشره في وقت سابق من هذا العام، فقد تم إنفاق حوالي 5ر10 مليار دولار استرالي، على الميثامفيتامين، في البلاد، في الفترة ما بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023 .