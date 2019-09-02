 رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ36 لقسم جراحة المسالك البولية - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2019 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ36 لقسم جراحة المسالك البولية

علاء شبل:
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 3:44 م

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، المؤتمر الـ36 لقسم جراحة المسالك البولية، الذي يُعقد بالمستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري، بحضور ومشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد عيسى رئيس الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر الذي يركز في دورته الحالية على مسالك الأطفال والتطور في استخدام المناظير، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمين على كلية الطب في تنظيم فعاليات علمية تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات ومتابعة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات.

وأضاف سبع أن الجامعة تثبت كل يوم جدارتها كمنظومة تعليمية، مضيفا أن قسم المسالك البولية أحد أهم الأقسام العلمية داخل الجامعة الذي شهد في الفترة الأخيرة إنجازات متعددة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن المؤتمر يشمل عقد ورش عمل ونقل جراحات مباشرة بالمستشفى التعليمي العالمي يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، كما تُعقد فعاليات يومي 4 و5 بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة.

شارك في المؤتمر الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية وسكرتير المؤتمر، والدكتور عبدالناصر الجمسي رئيس المؤتمر، والدكتور محمد الغرباوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد جابر، والدكتور صلاح نجلة مقررا المؤتمر، والدكتور أسامة العشري والدكتور عبدالحميد البهنسي أعضاء اللجنة العلمية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك