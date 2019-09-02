رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ36 لقسم جراحة المسالك البولية

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، المؤتمر الـ36 لقسم جراحة المسالك البولية، الذي يُعقد بالمستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري، بحضور ومشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد عيسى رئيس الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر الذي يركز في دورته الحالية على مسالك الأطفال والتطور في استخدام المناظير، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمين على كلية الطب في تنظيم فعاليات علمية تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات ومتابعة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات.

وأضاف سبع أن الجامعة تثبت كل يوم جدارتها كمنظومة تعليمية، مضيفا أن قسم المسالك البولية أحد أهم الأقسام العلمية داخل الجامعة الذي شهد في الفترة الأخيرة إنجازات متعددة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن المؤتمر يشمل عقد ورش عمل ونقل جراحات مباشرة بالمستشفى التعليمي العالمي يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، كما تُعقد فعاليات يومي 4 و5 بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة.

شارك في المؤتمر الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية وسكرتير المؤتمر، والدكتور عبدالناصر الجمسي رئيس المؤتمر، والدكتور محمد الغرباوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد جابر، والدكتور صلاح نجلة مقررا المؤتمر، والدكتور أسامة العشري والدكتور عبدالحميد البهنسي أعضاء اللجنة العلمية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.