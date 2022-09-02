مطالبات باستقالة وزيرة خارجية ألمانيا: لم تحترم إرادة الناخبين الألمان

تواجه وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك انتقادات بأنها تتجاهل الناخبين في بلادها، وذلك خلال تصريحات مصورة أدلت بها عن أوكرانيا خلال وجودها في العاصمة التشيكية براغ أمس الأربعاء.

وقالت الخارجية الألمانية اليوم الخميس إن حملة تضليل موالية لروسيا شجعت هذه الانتقادات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر.

وكتب بيتر بتاسيك مفوض الخارجية الألمانية للاتصالات الاستراتيجية، على تويتر:" الأمر التقليدي هو مقطع فيديو مجتزأ ومُخْرج من سياقه تروجه حسابات موالية لروسيا وعندئذ تصبح المحكمة الإلكترونية الفورية جاهزة، ثم تخرج المعلومات الكاذبة من المصنع".

وأضاف بتاسيك:" هل سنسمح بأن ننقسم على هذا النحو الرخيص؟ لا أعتقد".

وأعادت القناة الرسمية للوزارة على تويتر نشر تغريدة بتاسيك مرة أخرى.

كانت بيربوك قالت خلال ندوة نقاشية في براغ باللغة الإنجليزية أمس إنها وعدت الأوكرانيين بأنها ستدعمهم طالما كان هذا ضروريا، وبأنها ستحافظ على كلمتها "بغض النظر عما يعتقده ناخبيَّ الألمان".

واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار المعارضان بيربوك بعدم احترام إرادة الناخبين، كما صدر انتقاد لبيربوك من الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، وكان هاشتاج المطالبة باستقالة بيربوك أكثر وسم انتشارا في ألمانيا اليوم.

كانت بيربوك حذرت في نقاش أمس أيضا من انقسام الديمقراطيات الغربية، وأكدت في هذا السياق أنها تتضامن مع المواطنين في ألمانيا و في أوكرانيا.