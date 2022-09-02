مسؤول روسي: موسكو تعمل مع دول الشرق الأوسط استخدام نظام «مير» بديل سويفت

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل مع دول الشرق الأوسط بنشاط للانتقال إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية والأنظمة البديلة لنظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

وأشار كينشاك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا "تؤثر إلى حد ما على تعاوننا مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط".

وقال كينشاك: "كل هذا يحقق مهمة التكييف السريع لتعاوننا الاقتصادي مع العالم العربي، مع الواقع الاقتصادي المتغير، بما في ذلك من خلال الانتقال إلى التسويات المالية المتبادلة بالعملات الوطنية أو عملات العالم الغربي البديلة. إن العمل النشط مع شركائنا في الشرق الأوسط في هذا الاتجاه جار بالفعل، وبالطبع سيستمر، في استخدام نظام جديد لنقل المعلومات المالية يعتمد على النظير الروسي الموجود بالفعل لـ "سويفت".

وأكد المسؤول الروسي أن بلاده تناقش مع دول الشرق الأوسط استخدام بطاقات "مير" على أراضيها، مشيرا إلى أنه من خلال الإدارات الروسية ذات الصلة، تتم مناقشة مسألة استخدام بطاقات "مير" المحلية في الإمارات وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.

يشار إلى أنه يمكن استخدام بطاقات "مير" حاليا في تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.