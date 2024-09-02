كيف نصح الشيخ الشعراوي فادية عبدالغني بشأن الحجاب والتمثيل؟

تحدثت الفنانة فادية عبدالغني، عن هدية الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي لها، عندما لجأت إليه وَزَارته في منزله لكي تجد حلًا لوالدتها التي كانت تخضع للعلاج في المستشفى بسبب شدة المرض، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية وقتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» عبر قناة «صدى البلد 2»، أن الشيخ الشعراوي، أهداها مصحفًا وزجاجة مياه مقروء عليها القرآن الكريم.

وتابعت: «رُحت للشيخ الشعراوي البيت، وقلتله نعمل إيه في مرض والدتي، قالي في حالات المرض نقرب من ربنا جدًا، وأهداني مصحف أحطه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه مقروء عليها القرآن الكريم كله، وقالي تشرب منها، ويا إما للقاء أو الشفاء، وده حصل سبحان الله في نفس اليوم اللي زورته، ونزلت رحمة ربنا عليها الله يرحمها».

وأوضحت فادية عبد الغني، حقيقة رفض طلب الشيخ الشعراوي ارتداءها الحجاب، قائلة: «في زيارتي للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة (ايشارب)؛ لأني مش محجبة وكنت محرجة، وقالي أنتي حاطة إيشارب ليه وأنتي أصلاً مش محجبة؟، قلتله احترامًا ليك.. قالي تحترميني أنا وعملالي حساب ومش عاملة حساب لربنا، قالي أنا عارف إنك مش محجة خليكي على طبيعتك، والحقيقة الشعراوي كان لطيف وسلس جدًا».

وأشارت إلى أنها سألت الشيخ الشعراوي عن هل التمثيل حرام؟، قائلة: «سألته عن التمثيل وقالي الفن عامل زي السكينة ليها كذا استعمال ممكن اذبح بها بني آدم، أو أقطع بيها لحمة للغلابة تأكلها أو نستعملها في حاجة مفيدة والتمثيل عامل كده بالظبط، وأنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجة فاجّة في الفن».