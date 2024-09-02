منتخب الناشئات يختتم استعداداته لمباراة تنزانيا

اختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، استعداداته لمباراة تنزانيا في افتتاح مشواره بدورة شمال إفريقيا الودية التي تقام في تونس خلال الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

المنتخب الوطني للناشئات يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة تنزانيا غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا.

من جانبه، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني بقيادة أميرة يوسف، لتحفيزهن قبل مباراة الغد.

كما قدم علام والرفاعي الشكر للسفير إيهاب فهمى سفير مصر في تونس ، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة منذ اليوم الأول وتذليل كافه العقبات و تسهيل الإجراءات.