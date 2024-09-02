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المصري يتعاقد مع خالد الغندور

بورسعيد-إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:12 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:12 م

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر كافة إجراءات التعاقد مع خالد الغندور كابتن فريق الاتحاد السكندري وذلك بعقد يمتد لموسمين تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025 .

يذكر أن خالد الغندور يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم ويجيد اللعب كذلك فى مركز لاعب خط الوسط " المدافع " ويبلغ من العمر 30 عاما وسبق له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الاسبق للمنتخب علما بأن اللاعب سبق له اللعب لصفوف فريق اتحاد الشرطة كما انضم كذلك لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري.

 


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