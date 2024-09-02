وزير الخارجية البريطاني: سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بريطانيا ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في الحرب في غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد نقلت في يونيو الماضي، عن بيانات رسمية بريطانية- أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر و31 مايو الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.

ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من أكتوبر الماضي.