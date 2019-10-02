الأهلي في مهمة مواصلة الانتصارات أمام الإنتاج

فايلر: نعمل دائما لاصلاح الاخطاء .. واستمرارية تحقيق الانتصارات الطريق للبطولات .. ومختار : تنتظرنا مباراة صعبة ونأمل في الخروج بنتيجة ايجابية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإنتاج الحربي في الثامنة مساء باستاد السلام، وفي الخامسة والنصف يستضيف ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

على ملعب السلام، يدخل الأهلي مواجهته امام الإنتاج، تحت شعار مواصلة الانتصارات تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر، الذي استطاع الفوز في جميع مبارياته منذ توليه المهمة رسميا ، سواء محليا أو إفريقيا .

ونجح فايلر في تطوير وتحسين الأداء الهجومي للأهلي بشكل كبير حيث سجل الفريق تحت قيادته 10 أهداف خلال 4 مباريات، منهم 3 أهداف في مرمي الزمالك بالسوبر، لأول مرة في مباراة قمة منذ 3 مباريات قمة.

كما فاز خارج مصر لأول مرة منذ 13 شهرا بعد التغلب على بطل غينيا الاستوائية، بالإضافة لتنوع أساليب اللعب الهجومي بين إشراك مهاجم صريح وأحيانا مهاجمين، أو اللعب بمهاجم وهمي بالدفع بالنيجيري جونيور أجايي وإتاحة الفرصة للجناحين لأداء أدوار هجومية.

وفي المنظومة الدفاعية للأهلي ظهرت أكثر صرامة ولم تتلق شباك الفريق سوى هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء الهدفان في مباراة القمة أمام الزمالك من ركلتي جزاء، ولم تنجح الفرق المنافسة في صناعة خطورة على مرمى الأحمر خلال الـ 4 مباريات.

وتغلب فايلر على ازمة الاجهاد بسبب ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام مباراة، باستخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة .

ومن المنتظر أن يعود للتشكيلة الأساسية، الرباعي محمد الشناوي وعلي معلول ومجدي فتحي ومحمد مجدي افشة، بعدما استبعدهم السويسري فايلر ، لمنحهم راحة سلبية .

ونجح الجهاز الفني في تجهيز كل الخيارات، بداية من ثلاثي حراس المرمي، محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وفي الدفاع ، رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر ابراهيم وسعد سمير الذي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات ، واحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وحسين السيد .

وفي الوسط ، حسام عاشور و عمرو السولية وإليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وصالح جمعة وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وجيرالدو وفي الهجوم ، وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن، الغائب للإصابة .

ومن المتوقع أن يمثل الاهلي، محمد الشناوي في حراسة المرمي ، رامي ربيعة وأيمن أشرف واحمد فتحي وعلي معلول للدفاع، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة ورمضان صبحي وحسين الشحات الوسط وفي الهجوم، صلاح محسن.

من جهته ، أكد فايلر، أنه يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين من أجل الاستفادة من العناصر المقيدة في الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأضاف فايلر أنه يحرص على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء اولا بأول والعمل على توصيل فكره الخططي.

اختتم فايلر تصريحاته بالتأكيد على أن القادم سيكون أفضل على كافة المستويات مشيرا إلى أن استمرار الانتصارات ضروري جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره من اجل تحقيق المزيد من البطولات.

في المقابل، يبحث الإنتاج الحربي، بقيادة المخضرم، مختار مختار عن تحقيق فوزه الثاني في الدوري الموسم الحالي، بعد انتصاره على نادي مصر ، بثلاثية نظيفة ، احرزها مامادو نديوكونياس ومعاذ الحناوى ومحمد رجب .

من جهته ، اكد مختار مختار المدير الفني للانتاج : "بالتأكيد مباراة الأهلي ستكون صعبة علينا، في ظل فارق الامكانات والخبرات بين لاعبي الفريقين، ولكننا سنبذل أقصى جهد لنا في المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية".