 البرلمان الروماني يجرى تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة السبت المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الروماني يجرى تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة السبت المقبل

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 12:41 م

أعلن البرلمان الروماني -اليوم الأربعاء- أنه سوف يجرى تصويتا بحجب الثقة عن حكومة الزعيمة السياسية الديمقراطية الاجتماعية فيوريكا دانسيلا، السبت المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المعارضة الرومانية قد تقدمت أمس الثلاثاء بمقترح لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

وتتهم أحزاب المعارضة دانسيلا بعدم الكفاءة وإساءة استثمار الأموال العامة وضعف استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

ونقلت بلومبرج عن النائب فيكتور بونتا القول إنه من المرجح مقاطعة نواب المعارضة للتصويت، ما قد يضطر البرلمان لتأجيل التصويت لموعد لاحق.

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