روسيا: اختبارات لقاح «سبوتنيك- V» ضد كورونا في بيلاروس تظهر نتائج إيجابية

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن اختبارات ما بعد تسجيل لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس (كورونا) التي بدأت في بيلاروس أظهرت نتائج إيجابية.



وقال الوزير الروسي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "لقد بدأت الاختبارات على اللقاح بمشاركة زملائنا من بيلاروس، ونرى أن النتيجة التي نحصل عليها اليوم مشجعة".



كانت وزارة الصحة الروسية سجلت في 11 أغسطس الماضي أول لقاح في للوقاية من (كوفيد- 19) تم تطويره على يد خبراء مركز (جامالي) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاج هذا اللقاح بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ويتضمن اللقاح إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع في جسم الإنسان.



بدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، حيث تم تطعيم أول المشاركين في 9 سبتمبر. ويبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع، وسيحصل 10 آلاف منهم على دواء وهمي، وهذا ضروري لاختبار فعالية اللقاح.