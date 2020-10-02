 متحدثة: لم يتم اتخاذ قرار بشأن مناظرتين بين ترامب وبايدن - بوابة الشروق
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متحدثة: لم يتم اتخاذ قرار بشأن مناظرتين بين ترامب وبايدن

مناظرة ترامب وبايدن
مناظرة ترامب وبايدن
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 10:33 م
لم يتخذ البيت الأبيض قرارا بعد بشأن مناظرتين باقيتين بين الرئيس دونالد ترامب مع منافسه جو بايدن بعد إعلان إصابة ترامب بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت كايلي ماكناني المتحدثة باسم ترامب اليوم الجمعة: "لم نتخذ قرارا بعد" لأن التركيز الآن ينصب على حالة الرئيس.

ولا تزال هناك مناظرتان مقررتان بخلاف التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، حيث من المقرر أن تجرى واحدة يوم الخامس عشر وأخرى يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

وبعد إصابة ترامب بفيروس كورونا سرت تكهنات بإمكانية إلغاء المناظرتين المتبقيتين، أو تأجيلهما أو إقامتهما عبر شبكة الإنترنت.

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