صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية مقابل تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، المتبرعون هم: الوكيل رقيب/ جنيد علي عاتي، خالد محمد فقيه، الرئيس الرقباء/ ظافر علي الشهري، أسامة عبدالله الشنيفي، العقيد ركن/ ناصر طالب السعدون، العميد الركن/ سعد محمد الرويتع، عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي، مشعل عطيوي السناني، الرئيس الرقباء/ عبدالعزيز عبدالله الماضي، منور عايش العنزي، الرائد/ عبدالله حسين ال رشيد، هادي عماش عسيري، عصام عبدالله الغامدي.