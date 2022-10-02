وزيرة الدفاع الألمانية تعود من أوكرانيا لبرلين عبر طريق بري بمولدوفا

أنهت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، زيارتها لأوكرانيا، ومرت في طريق عودتها إلى بلادها بمولدوفا، صباح اليوم الأحد.



وعبرت لامبرشت بصحبة الوفد الصغير المرافق لها الحدود عبر الطريق البري بالقرب من قرية بالانكا بمولدوفا قرابة الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي). وسوف تتوجه جوا من مولدوفا إلى برلين.



وكانت لامبرشت، قد زارت مدينة أوديسا الأوكرانية أمس السبت، التي لا تزال مستهدفة من الهجمات الصاروخية الروسية.



وتعهدت وزيرة الدفاع الألمانية خلال الزيارة لنظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بأن بلادها ستسلم أول وحدة من أحدث أنظمة الدفاع الجوي المعلن عنها بالفعل "إيريس- تي إس إل إم" لأوكرانيا في غضون أيام قليلة.