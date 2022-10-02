الهند تخفض الضرائب غير المتوقعة على النفط الخام المحلي والديزل المستورد

خفضت الهند من الضرائب غير المتوقعة على النفط الخام المنتج محليا والديزل المستورد ووقود الطائرات، وذلك في ظل انخفاض الأسعار الدولية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة قالت في منشور أمس السبت، إنه تم خفض الضريبة على النفط الخام من الحقول المحلية، التي تم فرضها في يوليو الماضي، ابتداء من اليوم الأحد بنسبة 24% لتصل إلى 8000 روبيه (98.3 دولار) للطن.



كما ألغت الحكومة ضريبة بقيمة 5 روبيات لكل لتر على صادرات وقود الطائرات، كما خفضت الضريبة على الديزل إلى 5 روبيات للتر.



وتقوم الهند، التي انضمت لعدد من الدول في فرض ضرائب غير متوقعة لتحجيم أرباح شركات الطاقة المتضخمة، بتعديل الضرائب كل 15 يوما وفقا لتحركات الأسعار دوليا.